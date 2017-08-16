السفير الهندي: علاقاتنا الوثيقة مع الإمارات تمتد لـ 700 عام

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أعرب السفير نفديب سينغ سوري سفير الجمهورية الهندية لدى الدولة، عن اعتزازه بعمق العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى قدم العلاقات التجارية التي ترجع إلى 700 عام مضت، والتي في تطور مستمر، حيث تعمقت بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية.

جاء ذلك، خلال احتفالات السفارة الهندية بمقرها في أبوظبي صباح أمس بالذكرى السنوية السبعين للاستقلال، حيث تم رفع العلم الهندي وتأدية النشيد الوطني لجمهورية الهند، أعقبت ذلك كلمة للسفير الهندي لدى الإمارات نفديب سينغ سوري، ثم نقل السفير كلمة رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند احتفالًا بالمناسبة. وأعقبت ذلك عدة برامج ثقافية صغيرة في المسرح الخاص بالسفارة، تضمنت أغاني وطنية وعدة عروض مسرحية لأطفال من مختلف مدارس أبوظبي.

وقال السفير الهندي في كلمته الافتتاحية: «إن حضارة الهند تمتد لعدة قرون ولكنها دولة شابة، وإن 70 عاماً تعتبر مدة قصيرة جداً في تاريخ الأمم، ولكن إذا نظرنا إلى الوراء على الإنجازات التي حققناها على مختلف القطاعات خلال هذه الفترة القصيرة، يمكن أن نشعر بالرضا بأننا قطعنا شوطاً طويلاً من الوضع الصعب للغاية الذي ورثناه في عام 1947، جراء الاحتلال البريطاني. لقد قمنا ببناء وتعزيز مؤسساتنا بوعي، ونحن أكبر ديمقراطية في العالم، وأسرع اقتصاد رئيس متنام في العالم، وذلك يجعلنا في تحد مستمر على الرغم من أنني يجب أن أسرع، لإضافة أن هذا العمل في التقدم، والعديد من التحديات لا تزال قائمة».

وأضاف: «إن العلاقات الهندية الإماراتية في تطور مستمر، وقد اتسعت وتعمقت خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء الهندي شري نارندرا مودي ورؤيتهم المشتركة لجعل هذه العلاقة شراكة استراتيجية حقاً».