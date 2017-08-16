واشنطن: مستعدون للدفاع عن أرضنا ضد تهديدات بيونج يانج

عواصم (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن أراضيها وأراضي حلفائها ضد أي تهديد قد تشكله كوريا الشمالية، بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء حوار محتمل مع بيونج يانج، فيما هدد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بأن «الأمور الجدية ستبدأ» إذا ما نفذت بيونج يانج وعيدها بضرب الولايات المتحدة. بدوره، أرجأ زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قرار إطلاق صواريخ صوب جزيرة غوام بذريعة انتظار رؤية ما ستفعله واشنطن، وأكدت روسيا والصين وألمانيا رفضهم أي معالجة قسرية للأزمة في شبه الجزيرة الكورية محذرين من اندلاع حرب في المنطقة. وقال البيت الأبيض في بيان أمس، إن الرئيس الأميركي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استعداد بلاده للرد على أي تهديد أو تصرف تتخذه كوريا الشمالية ضد حلفائها، مشيداً بالتزام الإدارة الأميركية بأمن حلفائها في المنطقة. وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التهديد المتزايد من كوريا الشمالية، بما في ذلك التهديدات الأخيرة للأراضي الأميركية واليابانية.

وذكر البيان أن الرئيس الأميركي أجرى أيضاً اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أكدا خلاله عزمها على تحقيق السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال إقامة حوار جديد من شأنه أن يرفع من مشاوراتهما الاستراتيجية.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء حوار محتمل مع كوريا الشمالية. وقال تيلرسون «لا نزال مهتمين بالسعي إلى طريق تقود إلى الحوار، لكن هذا الأمر رهن به» في إشارة الى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون. بدوره، أكد وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس أمس الأول أن بإمكان وزارته أن تحدد «بسرعة كبيرة» هدف أي صواريخ قد تطلقها كوريا الشمالية باتجاه الأراضي الأميركية. وقال ماتيس للصحافيين إنه «إذا إطلقوا (الكوريون الشماليون صواريخ) على الولايات المتحدة، يمكن أن يتطور الوضع إلى حرب سريعاً جداً»، مؤكدا أن القوات الأميركية ستسقط أي جسم طائر يقترب من غوام اذا ما شكل تهديدا للجزيرة. وأضاف «سندافع عن بلدنا في مواجهة اي هجوم، في أي وقت ومن أي جهة»، مشددا على أن «الأمور الجدية ستبدأ» اذا ما نفذت بيونج يانج وعيدها بضرب الولايات المتحدة.

بدوره، أرجأ زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، قرار إطلاق صواريخ صوب جزيرة غوام الأميركية، حسبما أوردت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية.