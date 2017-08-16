القاهرة: شفافية التحقيقات بحادث «ريجيني» وراء عودة السفير الإيطالي

القاهرة (وكالات)
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، العلاقات بين القاهرة وروما بأنها راسخة وتاريخية وقوية في أبعادها المختلفة، مؤكداً أن الوضع الذي مرت به خلال العام الماضي كان استثنائياً وغير طبيعي. وأوضح «أبو زيد» هاتفياً عبر محطة فضائية مصرية أمس، أن التطورات الخاصة بقضية مقتل جوليو ريجيني، وما شهدته الفترة الأخيرة من تعاون بين النيابة العامة المصرية ومثيلتها الإيطالية وتبادل المعلومات، وما لاحظه الجانب الإيطالي من شفافية كاملة تتعامل بها السلطات المصرية مع الملف، بجانب التطورات الإقليمية خاصة في الملف الليبي، كل ذلك كان دافعاً لاتخاذ قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة.
وتابع: «كل هذا يجعل من وجود سفير لإيطاليا في مصر أمراً ضرورياً ومهماً لمتابعة مجالات التعاون الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والتشاور مع مصر، بما يليق بعلاقات الدولتين».
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