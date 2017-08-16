القاهرة: شفافية التحقيقات بحادث «ريجيني» وراء عودة السفير الإيطالي

القاهرة (وكالات)

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، العلاقات بين القاهرة وروما بأنها راسخة وتاريخية وقوية في أبعادها المختلفة، مؤكداً أن الوضع الذي مرت به خلال العام الماضي كان استثنائياً وغير طبيعي. وأوضح «أبو زيد» هاتفياً عبر محطة فضائية مصرية أمس، أن التطورات الخاصة بقضية مقتل جوليو ريجيني، وما شهدته الفترة الأخيرة من تعاون بين النيابة العامة المصرية ومثيلتها الإيطالية وتبادل المعلومات، وما لاحظه الجانب الإيطالي من شفافية كاملة تتعامل بها السلطات المصرية مع الملف، بجانب التطورات الإقليمية خاصة في الملف الليبي، كل ذلك كان دافعاً لاتخاذ قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة.

وتابع: «كل هذا يجعل من وجود سفير لإيطاليا في مصر أمراً ضرورياً ومهماً لمتابعة مجالات التعاون الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والتشاور مع مصر، بما يليق بعلاقات الدولتين».

وأضاف أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أكد لنظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن مصر ستتقدم بطلب إلى الحكومة الإيطالية للموافقة على ترشيح السفير المصري الجديد لدى روما هشام بدر، لافتاً إلى الإصرار على الإسراع في الموافقة على تعيين السفيرين بشكل سريع ومتزامن بما يشكل دفعة قوية وجديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. وكان سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو أبلغه خلاله أن إيطاليا قررت التقدم للحكومة المصرية بطلب للموافقة على تعيين سفير إيطاليا الجديد لدى مصر، جيامباولو كانتيني، وذلك بعد عام من سحب السفير الإيطالي على خلفية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، بالقاهرة.