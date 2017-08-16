الجيش المصري يدمر عربة مفخخة ووكراً للإرهابيين في سيناء

القاهرة (وكالات)

قالت مصادر أمنية، إن رجلي شرطة مصريين، أحدهما ضابط برتبة ملازم، قتلا أمس الثلاثاء في هجومين بمحافظة شمال سيناء. وقالت المصادر، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضابط غربي مدينة العريش عاصمة المحافظة وأردوه قتيلا بينما كان يستقل سيارته، ثم لاذوا بالفرار. وأضافت أن جثة الضابط نقلت إلى مستشفى العريش العسكري. وقال مصدر آخر في وقت سابق إن مسلحين أطلقوا النار على أمين شرطة في العريش وأردوه قتيلا ثم لاذوا بالفرار.

إلى ذلك، أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية، من اكتشاف، وتدمير عربة مفخخة تابعة للعناصر التكفيرية.

وأوضح فى بيان أمس، أنه تم تدمير أحد الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية ضد القوات بشمال سيناء. وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، استكمال عملياتها للقضاء على بقية البؤر الإرهابية، واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.