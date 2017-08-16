الاحتلال يهدم بناية في القدس وينهب منازل أسرى وشهداء

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)

هدمت بلدية الاحتلال في القدس أمس بناية في بلدة العيساوية شرق القدس، بحجة «البناء غير المرخص». وقامت جرافتان تابعتان لقوات الاحتلال في ساعات الصباح، معززتان بآليات عسكرية ووحدات من عناصر الشرطة، بهدم بناية تجارية وسكنية تعود ملكيتها للمواطن عبد الله حمدان في قرية العيساوية بالقدس المحتلة. واقتحم نحو 500 جندي القرية منذ ساعات الفجر الأولى، وحاصروها، ومنعوا العمال الخروج إلى أعمالهم، وأغلقوا كل مداخلها، كما فرضت طواقم البلدية التي يديرها الاحتلال معززة بقوات من الشرطة، حصارا في محيط البناية السكنية، ومنعت المواطنين من الاقتراب أو الاحتجاج، قبل أن تهدمها الجرافات.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، عدداً من منازل أسرى وشهداء في أحياء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، ونهبت 100 ألف شيقل - 26 ألف دولار- وصادرت سيارة. وادعى بيان لشرطة الاحتلال أن العائلات المستهدفة في القدس تتلقى أموالاً من حركة حماس، وأن عمليات الدهم والمصادرة نفذتها قواتها بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، وبتعليمات من وزير الجيش ليبرمان. وأشار بيان شرطة الاحتلال إلى أن من بين المنازل التي داهمتها منزل الشهيد طارق أبو عرفة، في حي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والذي شارك في عملية خطف الجندي الإسرائيلي نحشون فكسمان، عام 1994، بدعوى دفع أموال من حركة حماس لوالدة الشهيد أبو عرفة. كما شملت الحملة منازل الشهداء والأسرى: أحمد أبو شعبان، ومصعب غزالي، ومحمد نمر، وأيمن الشامي، وعمر السكافي، وحسن مهاني.وفي السياق أفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر الثلاثاء، 16 فلسطينياً من الضفة الغربية. وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من محافظة رام الله والبيرة، غالبتيهم من مخيم الجلزون. كما اعتقلت 5 شبان من محافظة الخليل. وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس. وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال اعتقل طفلة من بلدة الزاوية في محافظة سلفيت. في غضون ذلك اقتحم 119 مستوطنا يهوديا، المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية امس الثلاثاء، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وقال مراسلنا، إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة وعبر مجموعات صغيرة، ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك. من جهة أخرى أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح أمس، أن أسرى قسم 3 في سجن نفحة اشتكوا من الاكتظاظ المتزايد في غرف القسم وأقسام أخرى، ومن انتشار الحشرات والقوارض. وبين الأسير علاء غنيم من رام الله لمحامي الهيئة يوسف نصاصرة الذي زاره أمس، أن 10 أسرى يقبعون في الغرفة الواحدة ذات الحمام الصغير، كما تنتشر في القسم أعداد كبيرة من الصراصير والفئران.