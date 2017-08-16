«نداء تونس» تساند دعوة السبسي للمساواة في الميراث.. ووكيل الأزهر ينتقد

تونس، القاهرة (وكالات)
أعلنت حركة نداء تونس، حزب الرئيس، تأييدها لتصريحات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ومنحها حق الزواج من غير المسلم. وفى ظل عاصفة الجدل التي أثارتها هذه التصريحات، أعلنت الحركة في بيان، مساندتها التامة للإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، والهادفة إلى إلغاء كل أشكال التمييز الظالم ضد المرأة.
وأعربت الحركة عن تجنيدها لإنجاح مسار النقاش حول المقترحات الكفيلة لترجمة هذا التوجه الإصلاحي، إلى منظومة تشريعية نافذة، تحقق الغايات الإصلاحية المستهدفة بالتوازن بين الالتزام باحترام مبادئ عقيدتنا الإسلامية السمحاء، وبين ما نص عليه الدستور ويبيحه الاجتهاد، وتؤكده قيم العصر، ومنظومة حقوق الإنسان الدولية.
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وجاء رد شومان ليتضمن هذه النقطة، قائلا إن «الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة». وأفاد بأن هذا الزواج «الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج» إذ لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة وبالتالي «لا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما». لذلك يسمح للمسلم بأن يتزوج «بالكتابية» (المسيحية أو اليهودية) ولا يسمح له بالتزوج ممن لا يعترف الإسلام بديانتهن.