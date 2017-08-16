‬البرلمان ‬العربي يتطلع لدولة عراقية تعددية



تاريخ النشر: الأربعاء 16 أغسطس 2017 بغداد (الاتحاد، وكالات) أعرب‏‭ ‬رئيس ‬البرلمان ‬العربي ‬مشعل ‬بن ‬فهم ‬السلمي، ‬عن ‬تطلع ‬البرلمان ‬العربي ‬لبناء ‬دولة ‬عراقية ‬بمشاركة ‬جميع ‬المكونات ‬فيها «دولة تعددية». وقال ‬السلمي ‬في ‬كلمة ‬‬بالقاعة ‬الدستورية ب‬مجلس ‬النواب: ‬«نحن ‬نؤمن‭ ‬بالتعايش ‬السلمي ‬بين ‬مكونات ‬الشعب ‬العراقي، ‬ونعتز ‬جداً ‬بكل ‬القوميات ‬وعملنا‭ ‬مشترك ‬لبناء ‬العراق ‬لاستعادة ‬دوره ‬في ‬المنطقة‭«‬. وأكد أن البلاد العربية لم تقف متفرجة بشأن قيام العراق بالحرب ضد «داعش» الإرهابي بل قدمت له الدعم والإسناد لتحقيق الانتصارات على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. وذكر السلمي أن «مشاركة بعض الدول ضمن التحالف الدولي جعلها عرضة لتهديدات (داعش) من خلال التعرض لحدودها ومساجدها ومقراتها الأمنية». ونقلت الخارجية العراقية عن السلمي القول خلال لقاء مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أنه يدعم مبادرة الكويت لعقد مؤتمر للمساهمة في إعادة الإعمار بالعراق خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أنه سيستمر بالحشد والمساندة للعراق.