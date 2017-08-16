5 اعتداءات كيماوية للنظام السوري بعد «الشعيرات»



تاريخ النشر: الأربعاء 16 أغسطس 2017 بيروت (وكالات) أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الـ27 بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وثّقت فيه وقوع 5 هجمات بدمشق وريفها بعد الهجوم الكيماوي الذي استهدف خان شيخون مطلع أبريل الماضي. وبحسب التقرير، فإن النظام السوري لم يتوقف أو يرتدع عن استخدام الأسلحة الكيماوية بعد القصف الأميركي الذي استهدف مطار الشعيرات العسكري في أبريل الماضي، بل نفذ 5 هجمات بالأسلحة الكيماوية على جبهات حي جوبر وبلدات زملكا وعين ترما منذ منتصف يونيو المنصرم، وهو تاريخ بدء التصعيد العسكري للقوات النظامية على الغوطة الشرقية، الأمر الذي تسبب في إصابة ما لا يقل عن 27 شخصاً مُعظمهم من مقاتلي المعارضة المسلحة.