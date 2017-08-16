الأردن يجدد رفضه انتشار ميليشيات على حدوده مع سوريا



تاريخ النشر: الأربعاء 16 أغسطس 2017 عمان (وكالات) أكد الأردن مجدداً رفضه وجود أي ميليشيات طائفية على حدوده مع سوريا، خاصة بعد انسحاب «جيش العشائر» واقتراب قوات النظام السوري من السيطرة على الحدود، معتبرا أن الخطر الذي قد تشكله تلك الميليشيات «يهدد المملكة ودول الإقليم والجوار» على حد سواء. ورحب الأردن بسيطرة النظام على الحدود دون أي تدخلات أخرى، وامتزج ترحيبه بالقلق مع اقتراب الميليشيات الإيرانية والعراقية الطائفية الموالية للأسد، إضافة إلى «حزب الله» من حدوده مع سوريا. وجاء وقف إطلاق النار في الجنوب السوري بموجب اتفاق أردني- روسي- أميركي تم الإعلان عنه عقب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال قمة، الـ20 الأخيرة في هامبورج.