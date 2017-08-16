الجيش اللبناني يضيّق الخناق على «داعش»

عواصم (وكالات)

تسلم الجيش اللبناني 8 مدرعات برادلي و10 آليات يموين ذخائر مدفعية، في دفعة أولى من هبة عسكرية أميركية بقيمة 100 مليون دولار تتضمن 32 مدرعة. وجرت عملية التسليم في بيروت بحضور قادة من الجيش اللبناني، والسفيرة الأميركية لدى بيروت اليزابيث ريتشارد.

من جانب آخر، شهدت مناطق مراح الشيخ والعجرم ووادي حميّد بجرود عرسال أمس، تقدم الجيش اللبناني لإحكام الطوق على تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع شرق لبنان، حيث تم العثور خلال عمليات تفتيش على كمية من الأحزمة الناسفة والقذائف وغيرها من العبوات المفخخة، إضافة إلى جثة تعود لشخص مجهول. وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أن العملية تأتي في إطار مواصلة عملية إحكام الطوق وتضييق الخناق على مجموعات التنظيم الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع».