«الحر» يسقط «ميج 21» ويأسر قائدها بريف السويداء

عواصم (وكالات)
أعلن فصيل «جيش أسود الشرقية» التابع للجيش السوري الحر المعارض أمس، إسقاط مسلحيه مقاتلة طراز «ميج-21» تابعة لسلاح الجو السوري في منطقة البادية غير المشمولة باتفاق «تخفيف التوتر» بريف السويداء الشرقي، الأمر الذي أكده الجيش النظامي، قائلاً إن «التحقيق جار لتحديد أسباب سقوط المقاتلة». في الأثناء، قصفت القوات الحكومية والميليشيات الإيرانية حي جوبر الدمشقي، وبلدة عين ترما بالغوطة الشرقية بعدة صواريخ، فيما أكد ناشطون وسكان أنهم أحصوا أكثر من 120 صاروخاً أرض - أرض خلال الساعات الـ24 الماضية، على المنطقتين، إضافة إلى قصف عنيف طال معظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية.
ونقلت «رويترز» عن مدير المكتب الإعلامي لفصيل جيش أسود الشرقية سعد الحاج، قوله إن المقاتلة التابعة لقوات الأسد، تحطمت بمنطقة وادي محمود قرب الحدود مع الأردن، مشيراً إلى أن المنطقة التي أسقطت فيها المقاتلة لا تنتمي إلى منطقة تخفيف التوتر جنوب سوريا المتفق عليها من قبل روسيا والولايات المتحدة والأردن. وأكد الجيش المعارض في بيان منشور على حسابه في «تويتر» أن الطيار برتبة رائد نجا من الموت وأسره مسلحو الفصيل، ونشروا صوراً تظهر الضابط وعليه آثار إصابات. كما أكد المرصد السوري الحقوقي سقوط الطائرة الحربية السورية بعد استهدافها في بادية السويداء، مشيراً إلى اعتقال قائدها المصاب بجروح. من جهة أخرى، أعلن فارس المنجد المتحدث باسم فصيل «أحمد العبدو» أن مقاتليه أسقطوا طائرة الميج 21 قرب وادي محمود، موضحاً أن المقاتلين استخدموا مدفعاً مضاداً للطائرات عيار 23 ملم. ويحاذي ريف السويداء الشرقي، الأراضي الأردنية في جبهة تمكن فيها الجيش النظامي إلى جانب الفصائل المدعومة من إيران، من بسط السيطرة على نقاط تفتيش ومواقع حدودية الخميس الماضي.
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