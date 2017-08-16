البنك المركزي يقر تعويم سعر الريال اليمني

صنعاء (الاتحاد)

قرر البنك المركزي اليمني تعويم سعر العملة المحلية «الريال» ابتداءً من أمس الثلاثاء وسط مخاوف من انعكاسات سلبية على التعاملات الرسمية في البلاد التي كانت تعتمد السعر الرسمي السابق للعملة والمحدد بـ250 ريال للدولار الأميركي. ووجه البنك المركزي، ومقره الرئيسي حالياً في عدن «جنوب»، تعميماً للبنوك العاملة في البلاد باعتماد سياسة التعويم والتخلي عن سعر 250 ريالاً مقابل الدولار الواحد، والتعامل بسعر الصرف السائد في السوق للدولار وبقية العملات الأجنبية وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك. ومنذ أشهر يجري تداول الريال عند نحو 350 ريالاً مقابل الدولار في السوق السوداء بعد أن كان سعره قبل أبريل العام الماضي 215. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن القرار سيكون له «انعكاسات سلبية على التعاملات الرسمية التي كانت تعتمد السعر الرسمي السابق للعملة المحلية»، متوقعاً زيادة في أسعار السلع المستوردة بنسبة 45 بالمئة. وذكر أن القرار لن يؤثر على تعاملات البنوك في اليمن «لأنها عملياً تتعامل بسعر السوق السوداء».