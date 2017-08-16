خطة أمنية لحماية الشركات النفطية في شبوة

عدن (الاتحاد)

أكدت السلطات الأمنية في محافظة شبوة، أن هناك خطة متكاملة لتأمين كافة مديريات المحافظة بالتعاون مع التحالف العربي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الدفع بعجلة التنمية. وأوضح الرائد محمد سالم البوحر، قائد قوات النخبة في مديريات ميفعة وحبان والروضة وجردان أن هناك خطة لتجنيد 15 ألف جندي من أجل تأمينالشركات النفطية والمواقع الاقتصادية الهامة من أجل إعادة تشغيل القطاعات المنتجة للنفط الخام في المحافظة والمتوقفة منذ سنوات جراء الحرب.

وأضاف في تصريح له أن قوات النخبة تعمل على مرحلتين الأولى استكمال تأمين شبوة من ما يسمى بتنظيم القاعدة، والثانية استكمال تحرير بيحان من سيطرة الميليشيات الانقلابية. وأشار الرائد البوحر أن حملات الاعتقالات التي نفذتها القوات الأمنية خلال الأيام الماضية استهدفت العناصر المشتبه بتورطها بالجماعات الإرهابية والقضايا الجنائية وأن عمليات الضبط تتم عبر معلومات استخباراتية دقيقة، وأكد أن قوات النخبة الشبوانية تعد قوات رسمية تلقت تدريباتها من قبل دول التحالف العربي على رأسهم السعودية والإمارات.