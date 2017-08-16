الميليشيا تحتجز 12 شخصا بتهمة التجسس للتحالف وأميركا

صنعاء (د ب أ)

أفادت مصادر محلية يمنية بأن عناصر تابعة للميليشا الحوثية، والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح احتجزت أمس 12 شخصاً في العاصمة صنعاء بتهمة التجسس لصالح قوات التحالف العربي والولايات المتحدة الأميركية. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن عناصر تابعة للحوثيين وقوات صالح احتجزت 12 يمنياً، بينهم أشخاص يحملون الجنسية الأميركية، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف العربي، مشيرة إلى أنهم محتجزون بداخل الأمن القومي. وأوضحت المصادر أن المحتجزين صحفيون وموظفون لدى الأمم المتحدة.

في السياق نفسه، أطلق صحفيون وناشطون حملة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مطالبين فيها بسرعة الإفراج عن الصحفي والناشط اليمني هشام العميسي، وهو أحد المحتجزين لدى الأمن القومي.