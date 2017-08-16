وصول سفينة مساعدات إماراتية تحمل للمكلا 50 ألف سلة غذائية

المكلا (وام)

وصلت إلى ميناء المكلا أمس سفينة شحن إماراتية محملة بـ50 ألف سلة غذائية تشمل الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر اليمنية مقدمة من «الهلال الأحمر» الإماراتية على أن يتم توزيعها على محافظات حضرموت وشبوة ومأرب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً للمحافظات المحررة، وامتداداً لحملة المساعدات الإغاثية التي تقدمها لمساعدة الشعب اليمني.

وقال قائد فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية بحضرموت أحمد النيادي، إن هذه الشحنة تأتي امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تنفذه دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر التي وضعت في أجندتها حزمة من المشاريع الإغاثية»، مؤكداً حرص «الهيئة» على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمواطنين اليمنيين خلال الأزمة التي تمر بها بلادهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتقديم كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات الأشقاء في اليمن من المساعدات الإغاثية والتنموية. كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات غذائية على عمال وموظفي البلدية في مدينة عدن، جنوب البلاد، في إطار الدعم غير المحدود الذي تقدمة دولة الإمارات من أجل تخفيف من معاناة هذه الفئة التي تعيش ظروفاً إنسانية صعبة جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية. وأثناء عملية التوزيع، أشاد نائب مدير بلدية عدن، نبيل غانم بدعم «الهلال الأحمر» الإماراتية لصندوق النظافة وتحسين المدينة منذ تحرير المدينة والتي أسهت في استئناف نشاط هذا القطاع الخدمي الهام، مشيراً إلى أن السلال الغذائية لفته إنسانية تستحق الشكر والتقدير للقائمين على هيئة الهلال الإماراتية التي تواصل جهودها في رسمه البسمة والفرحة في وجوه أهالي عدن خصوصاً الفئات المحتاجة والمتضررة.

وأشار إلى أن الصندوق تلقى دعماً من دولة الإمارات تضمن الآلات ومعدات وتجهيزات ساعدت في تحسين مستوى النظافة بشكل ملحوظ خصوصا الجهود المبذولة من قبل البلدية لمكافحة وباء الكوليرا. وعبر العاملون والموظفون عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية وعلى ما يقدمه من مساعدات متواصلة لإغاثة الفئات المحرومة التي تعيش أوضاع صعبة جراء الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلد، مشيرين إلى أن هذه الجهود الإغاثية رسالة إنسانية تعكس مدى الخير والعطاء الذي تمتاز به دولة الإمارات في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في عدن والمحافظات الأخرى.