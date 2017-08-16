الإمارات أكثر الدول قدرة على التواصل لحل أزمات العراق والمنطقة

أجرى الحوار - محمد الحمادي

سماحة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالعراق شخصية جامعة ومقاتلة على جبهات كثيرة داخل وخارج العراق.. فالرجل مشتبك اشتباكاً تاماً مع كل الأحداث والملفات في محيطه المحلي والإقليمي .. ويحظى بتأييد شعبي كبير من كل التيارات والطوائف التي تبدو متناقضة في المشهد العراقي.

حرصت كثيراً على لقائه والتحاور معه خلال زيارته للإمارات؛ لأن سماحته نادر التحدث لوسائل الإعلام، لكنه رحب كثيراً بلقاء «الاتحاد»، وكنا على ثقة بأن سماحته لديه الكثير الذي يقال حول مختلف الأمور.

بدا سماحته سعيداً للغاية بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكد لنا أن شخصية الشيخ محمد بن زايد المحبوبة والقوية في الوقت نفسه جعلت اللقاء أخوياً دافئاً وأبعدته تماماً عن الرسميات.. ورغم أننا تحدثنا في موضوعات كثيرة وأزمات متلاحقة بالمنطقة، فإن الحوار بيننا ظل طوال الوقت ودياً ودافئاً.

وأكد سماحة السيد مقتدى الصدر خلال لقائنا معه أن الإمارات أكثر الدول قدرة على التواصل من أجل حل أزمات العراق والمنطقة بعلاقاتها الطيبة وانفتاحها على الجميع.. كما أكد أن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات الإماراتية العراقية على كل المستويات، وفي كل المجالات..

وحيث إنه من المعروف أن سماحته لا يجري حوارات إعلامية مطولة، فقد أحالنا سماحته بعد مقابلته إلى الناطق الرسمي باسمه الشيخ صلاح العبيدي، حيث جرى هذا الحوار المطول والذي أوضح من خلاله مواقف سماحة السيد من الكثير من القضايا والمسائل المهمة المتعلقة بالشأن العراقي العربي، وغيرها من القضايا.