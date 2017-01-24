أسد يهاجم حراسه في اليابان

طوكيو (د ب أ)

هاجم أسد حبيس في اليابان، اثنين من حراس الحيوانات، أمس الاثنين، وألحق بهما إصابات بالغة، وذلك في منشأة خاصة، بالقرب من العاصمة طوكيو، تأوي حيوانات لاستخدامها في الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أنه تم نقل امرأة في الخمسينيات من عمرها وشاب عشريني، إلى مستشفى بعد أن تعرضا لإصابات بالغة في رأسيهما وسيقانهما في منشأة تابعة لشركة «شونان أنيمال برودكشن» بمدينة ناريتا (60 كيلومتراً شرق طوكيو).

وقع الحادث عندما كان الحارسان يقومان بتنظيف الأسد بالماء داخل سياجه، حسبما نقل التقرير عن السلطات المحلية.

وتعتني الشركة بحيوانات مثل الكلاب والقطط والفيلة لاستغلالها في الإعلام مثل المجلات والأفلام وبرامج التلفزيون، وفقاً لموقعها على الإنترنت.