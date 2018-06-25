ماجد ناصر: الكرة العربية من دون «مخالب هجومية»

علي معالي (دبي)

يرى ماجد ناصر حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي دبي أن ما يقدمه الكرواتي زالاتكو مع منتخب بلاده يعتبر من المفاجآت الجميلة في مونديال روسيا 2018، مرشحاً في الوقت نفسه هذا المنتخب الكرواتي ليكون واحداً من 3 منتخبات في النهائي مع البرازيل وفرنسا.

ويؤكد الحارس الدولي الذي يتابع البطولة من باريس، حيث يقضي الإجازة الصيفية بصحبة أسرته، أن حراس المرمى حتى الآن يقدموا مستويات يمكن وصفها بالمبدعة، وأنه ما زلنا ننتظر ظهور الحراس الكبار بمستواهم المعهود مثلما هو الحال مع الألماني نوير.

قال ماجد ناصر: «شاهدت محمد الشناوي حارس مصر، ومنير المحمدي حارس المغرب، وفاروق بن مصطفى في تونس، ومحمد العويس في السعودية، وظهر الثلاثي الأول بشكل جيد، وكانوا من مفاجآت كأس العالم بالنسبة لي، وبالفعل كانوا نصف الفريق رغم أن الظروف لم تخدمهم من أجل الاستمرار في منافسات المونديال، أما العويس فكانت مشكلته هي عدم ثبات تشكيلة الأخضر، وهو ما أثر على مستواه». وتابع: «أستمتع كثيراً بمباريات البرازيل وفرنسا، إضافة إلى مباراة المكسيك مع ألمانيا، حيث حملت هزيمة الماكينات مفاجأة مدوية وهو حامل اللقب في اللقاء الأول ولكن المنتخب الألماني عاد بقوة أمام السويد، أيضاً مباراة الأرجنتين مع كرواتيا كانت حديث الكثيرين، وبالفعل ما يحدث للأرجنتين يثير القلق، وستكون المباراة المقبلة لهم ضد نيجيريا حياة أو موتاً، وأتمنى أن يفوز أبناء التانجو من أجل عيون ميسي حتى نجد هذا المنتخب في الدور الثاني للبطولة، حيث أرى أنه من الصعب ألا يتواجد موهبة بحجم ميسي في المرحلة المقبلة من المونديال».

وأضاف: «على مدرب الأرجنتين واللاعبين التعامل مع نيجيريا على أنها مباراة نهائي؛ لأنه لا بديل أمام هذا الجيل من لاعبي التانجو سوى تحقيق الفوز إذا كانوا يرغبون بالفعل في إسعاد جماهيرهم الغفيرة التي تتابع المباريات من المدرجات، ولا بد من المغامرة في مثل هذه المباريات من مدربي الفريقين، وأتوقع أن تكون المباراة الظهور الأول للنجم ميسي».