مارادونا يدعو لاجتماع مع اللاعبين لإنقاذ الأرجنتين

برونيتسي (أ ف ب)

دعا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الأحد، إلى اجتماع بين لاعبي المنتخب الحالي والنجوم السابقين من أجل إنقاذ «الالبيسيليستي» الذي يواجه خطر الخروج من الدول الأول لمونديال روسيا.

وقال مارادونا الذي قاد الأرجنتين إلى اللقب العالمي عام 1986: «أود الحصول على فرصة لقائهم، مع بومبيدو، جويكوتشيا، كانيجيا، تروليو وحتى باساريلا إذا كان يريد أن يأتي، ومع فالدانو»، وجميعهم دافع عن ألوان المنتخب في الثمانينيات.

وتلعب الأرجنتين غداً ضد نيجيريا في مباراة الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد خسارتها نقطتين في المباراة الأولى أمام آيسلندا (1-1) وسقوطها المذل أمام كرواتيا (صفر-3). وتحتل الأرجنتين المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف خلف آيسلندا الثالثة، ونقطتين خلف نيجيريا، و5 نقاط خلف كرواتيا التي ضمنت البطاقة الأولى عن المجموعة.

وأضاف مارادونا «سندافع عن كرتنا يا رفاق. من منطلق وضعنا الحالي، يؤلمنا كثيراً مشاهدة كرواتيا تدك شباكنا بثلاثة أهداف، ونبقى مكتوفي الأيدي دون أن نفعل أي شيء».

وهاجم مارادونا الذي انتقد مؤخراً المدرب خورخي سامباولي والمهاجم سيرخيو أجويرو، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابييا أيضاً.

وقال «أنا غاضب ومستاء جداً، لأن أي شخص ارتدى قميص المنتخب الأرجنتيني لا يمكنه أن يراه يسحق من منتخب كرواتيا الذي ليس بحجم ألمانيا أو البرازيل، ولا هولندا أو إسبانيا».

وتابع «لكنْ هناك مذنبون، والجاني هو رئيس الاتحاد الأرجنتيني. الجميع هز برأسه عندما وصل سامباولي مع أجهزة كمبيوتر وطائرات من دون طيار و14 مساعداً»، موضحاً «أعتقد أن هناك افتقاراً تاماً للسلطة من جانب تابيا».