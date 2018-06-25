العرب يخسرون معركة «الكيلو مترات»

دبي (الاتحاد)

ما قدمته الكرة العربية في مونديال روسيا أصاب الشارع الكروي العربي بصدمة كبيرة، حيث كانت الآمال معقودة على تغيير صورتنا أمام العالم، لكن ذلك لم يحدث لتكرر الفرق العربية مأساة الخروج المبكر أمام الكبار لتستمر العقدة، ليس هذا فحسب بل ظهرت منتخباتنا بمستوى يمكن وصفه بالضعيف في عدد من المباريات، والأرقام الخاصة بالبطولة تؤكد لنا ذلك.

وكشف إجمالي المسافات التي قطعتها منتخباتنا في مبارياتها أن هناك ضعفاً لدى الفرق العربية، حيث لقي المنتخب السعودي هزيمة كبيرة أمام روسيا (0-5)، منها هدفان في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وقطع لاعبو الأخضر السعودي (105 كلم)، مقابل (118 كلم) لمنتخب روسيا، أما منتخب مصر فقد بذل مجهوداً جيداً في مباراته الأولى أمام الأوروجواي وقطع لاعبوه 112 كلم، أكثر بكيلو متر واحد من لاعبي المنافس، ورغم ذلك خسرت مصر بهدف في وقت قاتل، بينما قطع المصريون في المباراة الثانية 110 كلم، أقل من لاعبي روسيا بمسافة 5 كيلومترات، وخسروا المواجهة (1-3).

أما منتخب تونس فقد قطع لاعبوه 103 كلم، أي أقل بكيلومترين من لاعبي إنجلترا الذين حسموا نتيجة اللقاء لصالحهم بهدفين مقابل هدف واحد.