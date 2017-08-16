قرقاش: الخطاب السياسي القطري حبيس الأوهام

أبوظبي (الاتحاد)

وصف معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس الخطاب السياسي القطري بأنه حبيس التواصل مع محازبيه ودفاعي في الغرب عبر فرق مستشاريه، وقال في تغريدات على حسابه في تويتر «أزمة قطر مع جارها ومحيطها، وهو ما على الدوحة أن تدركه، وعاجلا». وأضاف «إعلام (الصمود والتصدي) من الدوحة لا يستوي مع ملكية وراثية تشبه محيطها وعليها أن تتعايش معه.. فصل مؤسف حين تقود الأوهام الوقائع والحقائق».

إلى ذلك، انتشرت معلومات من مصادر مختلفة أمس عن وقوع حملة اعتقالات داخل قطر التي تشهد أزمة متصاعدة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في ضوء إصرارها على رفض مطالب وقف دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وإسكات صوت التحريض المتمثل بقناة «الجزيرة». ونسب حساب «قطر مباشر» على «تويتر» التابع للمعارضة القطرية إلى مصادر لم يسمها، أن السلطات القطرية شنت حملة اعتقالات صباحاً شملت العقيد حسن يوسف الملا مدير مكتب رئيس الأركان القطري لرفضه الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش، وناصر غصاب الهاجري مدير مكتب حاكم قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وسعيد إبراهيم المهندي المقدم في جهاز أمن الدولة المعروف بـ«سعيد المطوي»، وزوجة المعتقل القطري عبدالله بومطر المهندي لرفضهم سياسات النظام المناوئة للموقف الخليجي والعربي.

وأضافت المصادر أن الاعتقالات لا تزال مستمرة، وأنها ستعلن قائمة الأسماء في وقت قريب. وقالت إن الاعتقالات تأتي بالتزامن مع حالة ارتباك جديدة يشهدها النظام، وبالتالي الجيش الذي شهد تغييرات عدة في صفوفه وصفها نشطاء قطريون بأنها تدخل ضمن تصفية حسابات مع جنود معارضين للنظام في سياساته باتجاه دول الجوار، وسيطرة الأتراك والإيرانيين على قيادة الجيش في الدوحة. وتحدث الحساب أيضاً عن اعتقال 62 جندياً قطرياً بعد رفضهم الاستمرار بالعمل تحت مظلة القوة الإيرانية الموجودة بقاعدة الشمال.

وأعاد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم إطلاق تغريدات تحدثت عن اعتقالات في قطر شملت الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني نائب رئيس جهاز أمن الدولة القطري، ومحمد عبدالله الغانم الضابط في جهاز أمن الدولة، وسعود عبدالعزيز الشيب الملازم في جهاز أمن الدولة، إضافة إلى الجنود الـ62، وفرض الإقامة الجبرية على الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، وتكليف كتيبة تركية بحماية قصر أمير قطر السابق حمد بن خليفة وسط معلومات تحدثت عن أنه يرقد حالياً في مستشفى حمد العام بالدوحة بعد إصابته بتجلطات في شرايين الرجلين.