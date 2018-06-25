«المونديال» أفضل بـ «تقنية الفيديو»

بعد أكثر من أسبوع من بداية نهائيات كأس العالم «روسيا 2018» التي تستمر شهراً كاملاً، مازال من المبكر جداً معرفة حجم التغيير الذي ستدخله تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، أو الـ«فار»، على اللعبة؛ ولكن ثمة عدة مؤشرات تفيد بأنها تحسّنها وتجعلها أفضل. وحتى الآن، يلاحظ أن هناك عدداً أقل من المعتاد من الأخطاء الخطيرة ولا أخطاء من الحكام أثّرت على نتائج المباريات، وعلاوة على ذلك، يبدو اللاعبون أكثر تركيزاً على التسجيل منه على تجنب الأهداف، مقارنة مع منافسات كأس العالم السابقة، وأقل تركيزاً على إيذاء الخصوم وترهيبهم منه على محاولة خداع الحكام ودفعهم لاتخاذ قرارات لمصلحتهم.

«إعادة اللقطة» تُستخدم لتسوية الحسابات في الرياضات الاحترافية منذ سنوات، ولكن كرة القدم رياضة محافظة للغاية، وأي تغيير بسيط في قواعدها يثير جدلاً كبيراً جداً؛ لأن اللاعبين والمدربين يعتبرون اللعبة مثالية كما هي الآن، غير أنه تبين أن بعض الابتكار والتجديد فعال جداً. وعلى سبيل المثال، فإن قرار 2006 الذي ينص على طرد الحكام للاعبين الذين يقومون بضرب لاعبين آخرين على مستوى الرأس بالمرفق بشكل متعمد قلص إصابات الرأس بـ29 في المائة.

غير أن إدخال تقنية الفيديو الـ «فار» إلى كأس العالم للمرة الأولى هذه السنة، قوبل باحتجاج كبير جداً؛ لأن كرة القدم لعبة ديمقراطية جدا تلعب وتعشق في البلدان الفقيرة كما في البلدان الغنية.

والحال أن الـ«فار» يمثل إضافة من البلدان الغنية، فقد تم اختباره لموسم واحد في بعض الدوريات الغنية، مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث لم يلق نجاحاً كاملاً، إذ احتج الأنصار في كلا البلدين على الوقت الطويل لاتخاذ القرارات والذي بلغ دقيقتين أو أكثر عندما يوقف الحكام اللعب قصد الاحتكام إلى شاشة الفيديو.

وبحلول منتصف الموسم، تقلصت مدة إيقاف اللعب، غير أنه في إحدى المباريات الألمانية، وبعد إعادة اللقطة بفضل تقنية «الفار»، استدعى الحكم الفريقين من استراحة ما بين الشوطين لتنفيذ ضربة جزاء، وفي مباراة مصيرية في أستراليا، تعطلت التكنولوجيا في لحظة دقيقة جداً، وتم احتساب هدف فوزٍ كان ينبغي ألا يحتسب، وفي إيطاليا، رفض حكم عنيد هذه التكنولوجيا أكثر من مرة، وارتكب أخطاء أثرت على نتيجة المباراة.