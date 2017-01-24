مقتل ممثل خلال تصوير «فيديو كليب»

سيدني (أ ف ب)

توفي ممثل أمس الاثنين، خلال تصوير فيديو كليب فيه تبادل نيران داخل حانة في مدينة بريسبان (شرق أستراليا)، على ما أفادت الشرطة.

ويعتقد أن حادثة إصابة الشاب العشريني في صدره وقعت بشكل عرضي، غير أن الشرطة فتحت تحقيقاً جنائياً.

وصرح المحقق توم أرميت للصحافيين: «كانوا يمثلون مشهداً يستخدم فيه الممثلون عدداً من الأسلحة النارية، والشخص الذي توفي كان يشارك في هذا المشهد».

وأضاف أن «طاقم العمل حاول جاهداً إسعاف الممثل وإنعاشه»، موضحاً أن الشخص توفي في موقع الحادثة.

ولم تسم الشرطة الممثل أو الفرقة الموسيقية المعنية. لكن صحيفة «بريسبان تايمز»، أفادت بأن فرقة الهيب هوب الأسترالية «بليس ان ايزو» كانت تصور فيديو كليب في حانة «بروكلين ستاندرد»، وسط المدينة.