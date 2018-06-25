برلين (د ب أ)

نشرت صحف ألمانيا صوراً لتوني كروس بطول صفحتها الرئيسة أمس، وأغدقت الثناء على لاعب الوسط الدولي بعد تسجيل هدف الفوز القاتل في شباك السويد 2 - 1 من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لمباراة الفريقين، مساء أمس الأول، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة. وكان الفريق الألماني في طريقه لتوديع المونديال من الدور الأول للمرة الأولى، بعد تأخره أمام السويد بهدف في الشوط الأول. ولكن رد الفعل السريع من ماركو ريوس والهدف القاتل لكروس قلبا الطاولة على السويد. وقالت صحيفة «بيلد إم سونتاج»: «شكراً كروس، يا لها من نهاية للمباراة».

فيما كتبت صحيفة «فيلت إم سونتاج»: «كروس أنقذ ألمانيا»، مشيرة إلى أن المباراة كانت ستشتهر دائماً باسم «لعنة سوتشي» لو لم يسجل كروس هدف الفوز القاتل.

وأشارت «تجايس شبيجل» إلى أن الفريق الذي يبدأ ببطء غالباً يبدع في كأس العالم، حيث خسر المنتخب الألماني في مباراته الأولى أمام المكسيك، ويستعد الآن لملاقاة كوريا الجنوبية يوم بعد غدٍ، واضعاً في اعتباره ضرورة الفوز وبأكثر من هدفين من أجل العبور لدور الستة عشر.

وأوضحت الصحيفة: «الآن بدأت الرحلة».