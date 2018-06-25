«الهدف القاتل» يُنسي «المانشافت» الخسارة الأولى

موسكو (أ ف ب)

أعاد الهدف القاتل الذي سجله الألماني توني كروس أبطال العالم إلى المنافسة على بلوغ الدور ثمن النهائي من مونديال روسيا، بمنحه الفوز على السويد ضمن المجموعة السادسة، في يوم شهد استعراضاً بلجيكياً في المجموعة السابعة على حساب تونس.

وفاز منتخب ألمانيا على السويد بنتيجة 2 - 1 بهدف في الدقيقة 90 + 5 لكروس، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي شهدت أيضاً فوز المكسيك على كوريا الجنوبية بالنتيجة نفسها، بينما حققت بلجيكا نتيجة كبيرة في الجولة الثانية للمجموعة السابعة، بسحقها تونس 5 - 2 واقترابها من الدور المقبل.

وتساوت ألمانيا في عدد النقاط (3) مع السويد الفائزة في الجولة الأولى على كوريا الجنوبية 1- صفر، خلف المكسيك التي تتصدر بست نقاط بعد تحقيق فوزها الثاني توالياً، وذلك على حساب كوريا الجنوبية 2-1.

وستكون الجولة الثالثة الأخيرة التي تقام بعد غدٍ، حاسمة في تحديد هوية المتأهلين إلى الدور المقبل، فتلتقي ألمانيا مع كوريا الجنوبية، والسويد مع المكسيك.