«الفيفا» يبدأ إجراءات انضباطية بحق تشاكا وشاكيري

موسكو (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن بدء إجراءات انضباطية بحق ثنائي المنتخب السويسري جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري، بعد الإيماءة المثيرة للجدل التي قاما بها خلال المباراة أمام صربيا في مونديال روسيا.

وأوضح «الفيفا» أن اللاعبين عليهما أن يوضحا الإيماءة التي قامها بها بعد تسجيلهما هدفي فوز سويسرا على صربيا 2 /‏1. واحتفل كل من شاكيري وزميله تشاكا، بالتسجيل في شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر. وأثارت طريقة الاحتفال غضب الجماهير الصربية، حيث تعد الإيماءة رمزاً لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين كوسوفو ومقدونيا وألبانيا ضد صربيا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الاثنين هما من أصول كوسوفية، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008.

ولم تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، ولا تزال حالة التوتر قائمة بقوة بين الجانبين. كما يفحص الفيفا التصريحات التي أدلى بها كريستاييتش بعد المباراة بحق الحكم فيليز بريتش. وقد يتعرض اتحاد الكرة الصربي للعقاب بسبب شغب الجماهير في المدرجات، وكذلك لرفع المشجعين لافتات سياسية وأخرى عدائية.

ودافع وزراء الحكومة السويسرية عن ثنائي المنتخب الوطني جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري، وقال جاي بارميلين وزير الدفاع والرياضة السويسري الذي كان حاضراً المباراة في استاد كالينينجراد: «أي شخص جرب مثل ذلك العبء، قد يتفهم المشاعر التي يمر بها اللاعب». وأوضح إيجناسيو كاسيس وزير الخارجية السويسرية أن الفريق السويسري نموذج على اندماج الثقافات المختلفة، وقال كاسيس: «ليس لدي شك في أنه قد تشعر بالانتماء إلى الدولة التي احتضنتك دون أن تنسى بلدك الأم».