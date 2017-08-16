رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء الهند وكوريا الجنوبية والكونغو وأمير ليختنشتاين

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده. وبرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية بمناسبة يوم التحرير.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند، وإلى فخامة الرئيس مون جيه إن.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير هانس آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الأمير هانس آدم الثاني.