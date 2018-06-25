موقع «سبورتس»: هل تعمد «الدب» الخداع؟

نيجني نوفجورود (أ ف ب)

بعد الفوز على مصر ونجمها العائد من الإصابة محمد صلاح، أشاد الموقع الرياضي «سبورتس» بتشيرتشيسوف مدرب روسيا الذي قام بكل شيء بشكل مثالي مجدداً، مضيفاً: شهد المنتخب الروسي أكبر تحول في تاريخه. ووصل الأمر بالموقع إلى حد السؤال عما إذا كان تشيرتشيسوف تعمد تحقيق نتائج سيئة في المباريات الودية لخداع خصومه في المونديال؟.

في مقابلة مع الصحيفة الإلكترونية «شامبيونات»، قال المدافع أندريه سيمينوف: لم يؤمن أحد بنا، لكن الجميع يريد منحنا ميدالية منذ الآن. ومن المؤكد أن الإشادات ستتضاعف في حال نجح رجال الحارس الدولي السابق في تخطي لويس سواريز وأدينسون كافاني ورفاقهما في المنتخب الأوروجوياني بطل العالم مرتين 1930 و1950.

ويحتاج البلد المضيف للتعادل فقط للبقاء أمام الأوروجواي بفارق الأهداف لكون الأخيرة اكتفت بانتصاريها على مصر والسعودية بهدف في كل مباراة.

والمعضلة التي تواجه روسيا وأوروجواي هي هوية المنتخب الذي سيكون بانتظار كل منهما في ثمن النهائي. وبحسب السيناريو المنطقي ودون مفاجآت، ستكون بطاقتا المجموعة الثانية من نصيب إسبانيا والبرتغال بطلة أوروبا مع نجمها كريستيانو رونالدو الذي سجل أربعة أهداف في مباراتين حتى الآن.