روسيا وأوروجواي.. «صراع القمة»

سامارا (د ب أ)

بعد أن أطاحا بالمنتخبين المصري والسعودي من الدور الأول، يصطدم منتخبا روسيا وأوروجواي مع بعضهما البعض اليوم، في الصراع على الفوز بصدارة المجموعة الأولى.

وفي الجولتين الأوليين من مباريات دور المجموعات، حقق روسيا وأوروجواي انتصارين، ليحسما تأهلهما من المجموعة على حساب السعودية ومصر، ويدور الصراع في مواجهة اليوم على القمة، والتي يعلق خلالها «الدب» آماله على الدعم الجماهيري المرتقب.

وقال لاعب الوسط دينيس تشيريتشيف: أوروجواي فريق مختلف، إنها منافسة على مستوى مختلف، لديهم أسلوبهم وخططهم الخاصة في اللعب، لذلك علينا خوض المباراة بالطريقة والخطط التي تمكننا من الفوز، نستعد بأفضل شكل ممكن. وتأتي تحذيرات تشيرتشيسوف رغم حقيقة أن المنتخب الروسي فاز في مباراتيه الأوليين بنتيجة إجمالية 8 - 1، بينما سجل أوروجواي في كل واحدة من مباراتيه أمام مصر والسعودية هدفاً وحيداً.

وعلى الجانب الآخر، أبدى أوسكار تاباريز سعادته بتأهل منتخب أوروجواي إلى الدور الثاني في المونديال للنسخة الثالثة على التوالي من البطولة، لكنه اعترف بأن فريقه بحاجة إلى مزيد من الحدة الهجومية أمام الفريق الروسي، التي يحظى بالتأكيد بدعم جماهيري هائل. وقال تاباريز: تأهلنا إلى دور الستة عشر، وهذا أمر جيد، لكن علينا أن نواصل التطور، ومواصلة العمل لتطوير بعض الجوانب، مباراتنا أمام روسيا ستكون حاسمة. وأضاف: لقد تأهلوا، ويلعبون على أرضهم ووسط جماهيرهم، ستكون الأجواء رائعة بالنسبة لهم، ويشكل ذلك فرصة رائعة بالنسبة لنا كي نختبر مدى تطور فريقنا.