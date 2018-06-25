خليل الزياني: الجماعية وترابط الخطوط «خلطة الأخضر»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد خليل الزياني عميد المدربين السعوديين أن «الأخضر» مطالب بأن يقدم مستوى أفضل أمام مصر، والخروج بنتيجة إيجابية يحفظ بها ماء الوجه بعد خسارتيه أمام روسيا وأوروجواي، وخروجه المبكر من المونديال، بسبب الأداء الذي لا يعكس المستوى الحقيقي للكرة السعودية.

وقال: الحديث عن حتمية فوز «الأخضر» لا يقلل من منتخب مصر، بل على العكس تماماً هو جيد، ويملك لاعبين متميزين ومهاريين، ولديه بعض المحترفين في أوروبا، وعلي رأسهم محمد صلاح، ويبحث أيضاً عن ختام جيد لمشاركته في المونديال، وتقديم ما يليق بسمعة الكرة المصرية. وأضاف: من الصعب الحديث فنياً عن المباراة أو عن المنتخب السعودي بشكل خاص في هذه الظروف، وخروج المنتخبين المبكر من البطولة، وبالتالي تصبح المباراة بمثابة البحث عن تحسين الصورة في الوداع، وبالنسبة لمنتخب السعودية أعتقد أن تفريطه في مباراتي روسيا 0 - 5 وأوروجواي 0 -1، وعدم تسجيل هدف حتى الآن، يجعلنا بعيدين تماماً عن النتائج الإيجابية المفرحة للجمهور، ومهما تحدثنا عن الإمكانيات الفنية التي يقدمها «الأخضر»، فإنه سيكون ليس له علاقة بالواقع الذي يؤكد أن الفريق يبحث عن نفسه، في وضع غير عادي وغريب، وكذلك الحال بالنسبة لشقيقه المصري.

وقال الزياني: «الأخضر» لم يقدم ما يمثل حال الكرة السعودية، ولا إمكانات المنتخب، واللاعب السعودي حصل على أكثر مما أعطى، ويفترض أن يعطي في هذا المحفل وأن يبرز الكرة السعودية، حتى نتحدث عن احتراف الكرة السعودي، والأموال التي أنفقت على اللاعب السعودي، لأنه عندما يقدم المستوى الجيد نقول إنه استحقها. وأضاف: نأمل أن يقدم مستوى متميزاً، وأن يظهر بخطوط لعب مترابطة، ويلعب بجماعية في الحالتين الدفاعية والهجومية، وأن يصنع ويسجل في المباراة، خاصة أنه لا يوجد ما يخسره، وهذا يحرره من الضغوط كلياً. وأوضح الزياني أن المباراة فرصة لـ «الأخضر» أن يعكس صورة أفضل عن الكرة السعودية، لأن ما قدمه أمام روسيا وأوروجواي لا يعكس بأي حال الاحتراف في الكرة السعودية، لذلك عليه حفظ ماء الوجه، وتقديم مباراة راقية ممتازة، يعترف فيها القاصي والداني، كما أن المواجهة تعتبر عربية، وبالتالي فإنها فرصة ليتعرف العالم على الكرة العربية، صحيح أننا لم نوفق في مجاراة الكرة الأوروبية أو اللاتينية التي تتفوق علينا كثيراً، إلا أن المباراة يجب أن تكون مرآة لكرة القدم عندنا. وأضاف: المباراة تمثل تنافساً على من يتحكم في زمام المبادرة ويحقق الفوز في المونديال، وأن يخرج أحد الفرق العربية بانتصار في البطولة سيكون أمراً جيداً.