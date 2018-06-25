السعودية ومصر.. «ديربي الوداع»

فولجوجراد (د ب أ)

بعد مشاركة مخيبة للآمال، تأكد من خلالها الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2018، دون حصد أي نقطة حتى الآن، يلتقي المنتخبان السعودي والمصري في «ديربي الأشقاء» اليوم، ويبحث من خلالها كل فريق عن حفظ ماء الوجه، وكتابة ذكرى جيدة في مشواره قبل العودة إلى بلاده.

وحُسم خروج المنتخبين السعودي والمصري من الدور الأول، مع نهاية الجولتين الأوليين من مباريات دور المجموعات، حيث خسر المنتخب السعودي أمام روسيا صفر- 5 وأوروجواي صفر - 1، كما خسر المنتخب المصري أمام أوروجواي صفر - 1 وأمام روسيا 1 - 3.

وتعد نتيجة مباراة اليوم بين «الأخضر» و«الفراعنة» بمثابة تحصيل حاصل، ويسعى من خلالها كل فريق فقط إلى تخفيف خيبة آمال جماهيره والخروج بنتيجة إيجابية، قبل وداع ملاعب المونديال.

وبدأت خيبة أمل الجماهير المصرية عندما غاب النجم الأبرز بين صفوف المنتخب المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن المباراة الأولى أمام أوروجواي، بهدف عدم المجازفة به عقب تعافيه من إصابته في الكتف، ليسقط الفريق المصري في مباراته الأولى بهدف متأخر أمام أوروجواي.