731 مليون مستخدم للإنترنت في الصين

بكين (أ ف ب)

بلغ عدد رواد الإنترنت في الصين، وهو الأعلى في العالم، 731 مليون شخص في نهاية ديسمبر الماضي، أي ما يوازي عدد سكان القارة الأوروبية، على ما أعلنت السلطات.

وبات 53,2% من سكان الصين البالغ عددهم 1,37 مليار نسمة، يعتبرون من رواد الإنترنت على ما جاء في بيان لمركز الإعلام حول الإنترنت، وهو هيئة حكومية.

وزاد عدد رواد الإنترنت في الصين تالياً 43 مليوناً في غضون سنة (+6,2%)، حسب المركز، أي ما يوازي تقريباً عدد سكان إسبانيا.

وتمنع بكين الوصول إلى مواقع إنترنت أجنبية عدة، منها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«جوجل» و«يوتيوب» و«ديليموشن»، فضلاً عن «تويتر»، ومواقع إخبارية أخرى. وتخضع المحتويات المنشورة من قبل وسائل الإعلام الصينية وشبكات التواصل الاجتماعي لمراقبة لصيقة. إلا أن سرعة النشر وكمية المعلومات واستخدام برمجيات معينة، تسمح أحياناً بالالتفاف على الرقابة.

وفي المجموع، قام 67,5% من رواد الإنترنت الصينيين (469 مليوناً) بعمليات شراء عبر هاتفهم النقال، في مقابل 57,7% في عام 2015، حسب المركز.