«القمة الأفروآسيوية» تؤجل الحسم في «الثامنة»

يكاترينبورج (أ ف ب)

انتزع النجم المخضرم كيسوكي هوندا نقطة لمنتخب اليابان، بإدراكه التعادل أمام السنغال 2-2 مساء أمس في يكاترينبورج، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لـ «مونديال 2018».

ودخل المنتخبان المباراة وكل منهما يبحث عن فوزه الثاني، بعدما تغلبت اليابان على كولومبيا والسنغال على روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه في المنتخب البولندي بنتيجة واحدة 2-1.

وتقاسم المنتخبان السنغالي والياباني صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما، في ظل تساويهما في فارق الأهداف، ليتأجل حسم تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة إلى الجولة الأخيرة للمجموعة، التي تضم أيضاً بولندا وكولومبيا.

وبدت السنغال التي تعود إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2002، حين فاجأت العالم بوصولها إلى ربع النهائي في مشاركتها الوحيدة، قادرة على خطف النقاط التي كانت ستضعها على مشارف ثمن النهائي.