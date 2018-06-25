«الأسطول الملكي».. نزهة في «قناة بنما»!

نيجني نوفجورود (أ ف ب)

حقق المنتخب الإنجليزي لكرة القدم فوزاً عريضاً على بنما 6-1 أمس، ضمن الجولة الثانية لكأس العالم 2018، ليضمن والمنتخب البلجيكي بطاقتي التأهل للدور ثمن النهائي عن المجموعة السابعة. وفي مباراة بمدينة نيجني نوفجورود الروسية، تفوق منتخب «الأسود الثلاثة» على نظيره البنمي المشارك للمرة الأولى، عبر «هاتريك» للقائد هاري كين «بينها ركلتا جزاء»، وهدفين لمدافعه جون ستونز، وهدف لجيسي لينجارد، مقابل هدف بنمي للبديل فيليبي بالوي.

وتصدر كين نجم توتنهام ترتيب الهدافين «5 أهداف»، متقدماً على البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي روميلو لوكاكو «4 أهداف».

وضمنت إنجلترا بفوزها الثاني في مباراتين، العبور إلى الدور المقبل، رفقة بلجيكا التي حققت أمس الأول فوزها الثاني أيضاً، وستكون المباراة المقبلة بين المنتخبين في الجولة الثالثة الأخيرة، والمقررة في 28 يونيو في كالينينجراد، فاصلة في حسم صدارة المجموعة.

وكانت بلجيكا حققت فوزين كبيرين في الدور الأول، بنتيجة 3-صفر على حساب بنما في الجولة الأولى، و5 - 2 على حساب تونس في الثانية، وبذلك، بات المنتخبان متساويين في عدد النقاط والأهداف.