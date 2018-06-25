لوكاكو يحذر «الشياطين الحمر» من «الأسود الثلاثة» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف النجم البلجيكي الهداف روميلو لوكاكو بأن الفوز على منتخب تونس في الجولة الثانية من الدور الأول لمونديال روسيا هو البداية الحقيقية لمنتخب بلاده؛ لأن الفوز على منتخب بنما في مباراة الجولة الأولى لم يكن مقنعاً للكثيرين رغم الأهداف الثلاثة التي سجلها «الشياطين الحمر»، ومنها هدفان سجلهما بنفسه.

وقال لوكاكو نجم وهداف مانشستر يونايتد الإنجليزي في تصريحات خاصة لصحيفة «ليكيب»، إنه راضٍ تماماً عن الأداء الجماعي للفريق، وإن هناك تحسناً واضحاً في مستوى جميع اللاعبين، مشدداً على ضرورة الاستمرار بنفس القوة والإصرار أمام منتخب إنجلترا يوم الخميس المقبل.

وأضاف لوكاكو قائلاً: كل لاعب بات يعرف جيداً دوره في الفريق، ووجه الشكر لزملائه لمساعدته على تسجيل «ثنائيتين» متتاليتين في مباراتي بنما وتونس، ليرفع رصيده بذلك إلى 4 أهداف بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو على قمة ترتيب هدافي البطولة.

وحذر لوكاكو من قوة المنتخب الإنجليزي، الذي سبق له اللعب أمام معظم نجومه في «البريميرليج»، معترفاً بأنه منافس لا يستهان به، وتوقع أن تكون مباراة الجولة الثالثة ضد منتخب «الأسود الثلاثة» قوية وعامرة بالكفاح؛ لأن كلاً من الفريقين يسعى لإثبات جدارته بصدارة المجموعة.

الجدير بالذكر أن لوكاكو أصبح هو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا (40 هدفاً)، كما أنه تساوى مع النجم المخضرم مارك فيلموتس في الرقم القياسي للأهداف التي سجلت في كأس العالم (5 أهداف)، وأصبح أيضاً أول لاعب يسجل «ثنائية» في مباراتين متتاليتين بالمونديال منذ أن فعلها النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا في بطولة كأس العالم 1986 بالمكسيك، كما أنه أول لاعب بلجيكي يسجل 4 أهداف في نسخة واحدة من المونديال.

يذكر أن لوكاكو البالغ من العمر 25 عاماً، ينحدر من أصول أفريقية وتحديداً من الكونغو الديمقراطية، وكان انتقل إلى مانشستر يونايتد قادماً من إيفرتون مقابل 85 مليون يورو.