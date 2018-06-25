لوكاكو يحذر «الشياطين الحمر» من «الأسود الثلاثة» !

أنور إبراهيم (القاهرة)
اعترف النجم البلجيكي الهداف روميلو لوكاكو بأن الفوز على منتخب تونس في الجولة الثانية من الدور الأول لمونديال روسيا هو البداية الحقيقية لمنتخب بلاده؛ لأن الفوز على منتخب بنما في مباراة الجولة الأولى لم يكن مقنعاً للكثيرين رغم الأهداف الثلاثة التي سجلها «الشياطين الحمر»، ومنها هدفان سجلهما بنفسه.
وقال لوكاكو نجم وهداف مانشستر يونايتد الإنجليزي في تصريحات خاصة لصحيفة «ليكيب»، إنه راضٍ تماماً عن الأداء الجماعي للفريق، وإن هناك تحسناً واضحاً في مستوى جميع اللاعبين، مشدداً على ضرورة الاستمرار بنفس القوة والإصرار أمام منتخب إنجلترا يوم الخميس المقبل.
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وحذر لوكاكو من قوة المنتخب الإنجليزي، الذي سبق له اللعب أمام معظم نجومه في «البريميرليج»، معترفاً بأنه منافس لا يستهان به، وتوقع أن تكون مباراة الجولة الثالثة ضد منتخب «الأسود الثلاثة» قوية وعامرة بالكفاح؛ لأن كلاً من الفريقين يسعى لإثبات جدارته بصدارة المجموعة.
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يذكر أن لوكاكو البالغ من العمر 25 عاماً، ينحدر من أصول أفريقية وتحديداً من الكونغو الديمقراطية، وكان انتقل إلى مانشستر يونايتد قادماً من إيفرتون مقابل 85 مليون يورو.