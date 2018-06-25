«سائق الفيفا» يمنح جمهور تونس لقب الأفضل

طارق الغديري (موسكو)
اختار برنامج «سائق الفيفا» بالمونديال، وبالاشتراك مع استفتاء وسائل الإعلام الروسية، الجمهور التونسي كأفضل المشجعين في كأس العالم، وذلك بعد الأجواء المميزة التي أحدثها أكثر من 20 ألف مشجع تونسي في شوارع موسكو وملعب مباراة سبارتاك.
ويجد البرنامج اليومي «سائق الفيفا في كأس العالم»، والذي ينتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ويبث على قناة الفيفا التلفزيونية على اليوتيوب رواجاً كبيراً بين الجماهير التي أتت لتشجيع منتخباتها المشاركة في المونديال.
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واستضاف «سائق الفيفا في كأس العالم» في حلقة أول من أمس مشجعي المنتخب التونسي قبل مباراة بلجيكا، وتحدث «نيكي» مع الرباعي التونسي عن اختيار الصحافة المحلية في روسيا للجماهير التونسية أفضل جماهير في المونديال.
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