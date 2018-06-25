«سائق الفيفا» يمنح جمهور تونس لقب الأفضل

طارق الغديري (موسكو)

اختار برنامج «سائق الفيفا» بالمونديال، وبالاشتراك مع استفتاء وسائل الإعلام الروسية، الجمهور التونسي كأفضل المشجعين في كأس العالم، وذلك بعد الأجواء المميزة التي أحدثها أكثر من 20 ألف مشجع تونسي في شوارع موسكو وملعب مباراة سبارتاك.

ويجد البرنامج اليومي «سائق الفيفا في كأس العالم»، والذي ينتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ويبث على قناة الفيفا التلفزيونية على اليوتيوب رواجاً كبيراً بين الجماهير التي أتت لتشجيع منتخباتها المشاركة في المونديال.

وتقوم فكرة البرنامج على جولة بالسيارة يقودها صحفي الفيفا «نيكي»، الذي يختار كل مرة أربعة مشجعين لأحد المنتخبات المشاركة في المونديال يتحدثون أثناء الجولة عن أجواء المونديال ورأيهم في روسيا وفي مشاركة منتخبهم في البطولة أمام كاميرا تم تركيزها أمام السائق.

واستضاف «سائق الفيفا في كأس العالم» في حلقة أول من أمس مشجعي المنتخب التونسي قبل مباراة بلجيكا، وتحدث «نيكي» مع الرباعي التونسي عن اختيار الصحافة المحلية في روسيا للجماهير التونسية أفضل جماهير في المونديال.

واستمع سائق الفيفا للأهازيج التي أطلقها التونسيون الذين أخذهم في جولة بالسيارة بإعجاب وتحدث عن انبهاره بالأجواء التي صنعها الجمهور التونسي في شوارع موسكو في الأيام الأخيرة.