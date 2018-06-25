تشيتشاريتو يدخل تاريخ الكرة المكسيكية

أنور إبراهيم (القاهرة)

أشاد موقع «جول» العالمي في نسخته الفرنسية بالنجم المكسيكي الهداف خافيير هيرنانديز، الشهير بلقب «تشيتشاريتو» بعد الهدف الرائع الذي سجله في مرمى منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من الدور الأول لمونديال روسيا.

وقال الموقع، أن هذا النجم المكسيكي الذي سبق له اللعب لاثنين من أعرق الأندية الأوروبية «ريال مدريد ومانشستر يونايتد» دخل تاريخ الكرة في بلاده من أوسع الأبواب ويستحق استقبالاً حافلاً من جماهير بلاده عند عودته لأن بطولات كأس العالم منحته عدة ألقاب وضعته على رأس نجوم المكسيك الكبار.

وأضاف الموقع أن تشيتشاريتو نجح في الوصول إلى الهدف رقم 50 في مسيرته الدولية مع منتخب «التري كولور»، ليكون أول مكسيكي يصل إلى هذا الرقم من الأهداف متفوقاً بذلك على منافسيه المحليين جاريد بورجيتي (46 هدفاً) وكواويتموك بلانكو (39 هدفاً). كما عادل تشيتشاريتو رقم اللاعبين بلانكو وماركيز بالنسبة للتسجيل في 3 نسخ من كأس العالم، إذ إنه بعد 8 مباريات لعبها في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا ومونديال البرازيل 2014، وهذا المونديال

الروسي، رفع رصيده من الأهداف إلى 4 أهداف. كما أشار الموقع إلى أن تشيتشاريتو، الذي يلعب حالياً لفريق ويستهام الإنجليزي، احتفظ أيضاً بكل الألقاب الفردية مع منتخب «التري كولور»، ولم يعد أمامه سوى أن يقود المكسيك إلى دور الثمانية في هذه البطولة، وهى المرحلة التي لم يصل إليها هذا المنتخب منذ مونديال 1986، الذي أقيم على الأراضي المكسيكية، حيث كان دور الثمانية هو أفضل إنجاز للكرة المكسيكية في بطولات كأس العالم، وهو هدف يمكن بلوغه إذا ما نجح منتخب المكسيك في تجنب مواجهة منتخب البرازيل في دور الـ 16 للبطولة.

ونقل الموقع عن تشيتشاريتو قوله: نحن نعمل بجد واجتهاد، ويعلم الجميع أننا لدينا من الموهبة والإصرار ما يمكننا من مواصلة مشوار المونديال بنجاح، ومهما كانت الانتقادات التي تعرضنا لها قبل انطلاق البطولة، فإننا نحتفظ بهدوئنا، ونركز فقط على منافسنا القادم منتخب السويد الذي نواجهه يوم الأربعاء.

وأضاف قائلاً: علينا أن ننسي أي هجوم سابق علينا، وألا ننخدع بأي وصلات مديح أوإطراء، وأن نجعل الشعب المكسيكي فخوراً بمنتخبه.