الريال الإيراني يهوي مع قرب العقوبات الأميركية

طهران (وكالات)

هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية، أمس، مواصلاً خسائره وسط مخاوف من عودة العقوبات الأميركية. فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، إن «فشل» الاتفاق حول النووي الإيراني سيكون «خطيراً جداً» لإيران.

وبحسب موقع الصرف الأجنبي ‭‭‭‭Bonbast.com‬‬‬‬ الذي يتابع السوق غير الرسمية، فقد عُرض الدولار بسعر يصل إلى 87 ألف ريال مقارنة مع حوالي 75 ألفاً و500 ريال يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع في إيران.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال اليوم من حوالي 74 ألفاً قبل نهاية الأسبوع في السوق السوداء، وحملت مواقع إيرانية عدة، تقارير مماثلة.

وتتراجع العملة منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتجدد العقوبات الأميركية على طهران، بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.