انقسام تركي حول نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية

إسطنبول (وكالات)

قالت محطات تلفزيونية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على تأييد 53.32 بالمئة بعد فرز 90.2 بالمئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة أمس. وذكرت القنوات أن محرم إنجه، مرشح أكبر أحزاب المعارضة للرئاسة، حصل على 30.4 بالمئة من الأصوات على مستوى البلاد. وإذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 بالمئة في انتخابات أمس، فستجرى جولة ثانية من الانتخابات في الثامن من يوليو.

وفي وقت لاحق، قال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) ومحطات تركية أخرى، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم حصل على تأييد 43.1 بالمئة بعد فرز 90.17 بالمئة من الأصوات.

وذكرت القنوات أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حصل على 22.3 بالمئة من الأصوات، في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 10.64 بالمئة. وأظهرت النتائج التي أعلنتها المحطات المحلية أيضاً حصول حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، على 11.37 بالمئة من الأصوات.

لكن المعارضة رفضت هذه النتائج، ودعا بولنت ديزكان، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، الأتراك إلى التجمع أمام لجنة الانتخابات في العاصمة أنقرة حتى الصباح، قائلاً إن النتائج الجزئية التي لدى حزبه تشير إلى أن ما حصل عليه أردوغان لم يتجاوز في أي وقت 48% من الأصوات «ونحن ندعو كل مواطنينا في الـ81 محافظة إلى الذهاب للوقوف أمام اللجان الانتخابية في الدوائر، واستمروا في المراقبة حتى صباح غد، سواء أمام اللجان الانتخابية في الدوائر أو أمام لجنة الانتخابات في أنقرة».