400 مليون يورو من هولندا لدعم السوريين بـ3 دول



تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 عواصم (وكالات) أقرت الحكومة الهولندية برنامج مساعدات تنموي للأردن ولبنان وتركيا التي تستضيف اللاجئين السوريين، بقيمة 400 مليون يورو للأعوام 2019 إلى 2022، وذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري كامل قعوار، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الهولندية سيرقد كاغ في عمان. وقالت قعوار إن برنامج المساعدات الهولندي للأردن سيتضمن عدة قطاعات ذات أولوية لعمان، وستركز على التنمية الاقتصادية من خلال قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهني والتقني. وأكدت قعوار أن هذا الدعم يتلاءم إلى حد كبير مع أولويات الحكومة الجديدة. من جانبها، أكدت كاغ التزام حكومتها بدعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، مشيدة بالعلاقات الوثيقة والتي تعززها الصداقة بين العائلتين المالكتين. من جهة أخرى، أكد الأردن أن قدرته الاستيعابية «لا تسمح له باستقبال موجة لجوء جديدة» من سوريا، في ضوء تمهيد النظام لعملية عسكرية وشيكة بجنوب البلاد. وقالت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام «القدرة الاستيعابية في ظل العدد الكبير للسوريين الذين نستضيفهم، من ناحية الموارد المالية والبنية التحتية، لا تسمح باستقبال موجة لجوء جديدة». ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إليها بنحو 1,3 مليون منذ 2011. وأكدت غنيمات وهي أيضاً المتحدثة الرسمية باسم الحكومة أن «المملكة لم ولن تتخلى عن دورها الإنساني أو التزامها بالمواثيق الدولية» مضيفة أن «أي موجة جديدة من اللجوء، تجاوز قدرتها على الاستيعاب».