مقتل 18 إرهابياً بينهم قياديان بارزان في العراق



تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 بغداد (وكالات) قتل 18 «داعشياً» بعمليات عسكرية وغارات بمشاركة التحالف الدولي في العراق. وأفادت قيادة عمليات صلاح الدين بمقتل العقل المدبر والمخطط للتفجيرات وعمليات الخطف، ونصب السيطرات الأمنية الوهمية من قبل «داعش» الإرهابي المدعو «أبوسلام العراقي» بعملية نوعية استهدفت نفقاً مع 5 من مساعديه في الشرقاط. وكشف مصدر أمني عن أن القضاء على الإرهابي الملقب بـ«عصب الدواعش»، بمثابة كسر العمود الفقري للخلايا النائمة للتنظيم بصلاح الدين. وأعلن مركز الإعلام الأمني، مقتل ما يسمى «والي الجزيرة» المجرم عبد الله الشمري، بضربة نفذها التحالف الدولي شرق عكاشات، حيث كان يقود العمليات الإجرامية غرب العراق. وفي كركوك، قتل 9 «دواعش» بضربة للتحالف غربي المحافظة، بينما أسفر اشتباك بين مسلحي «داعش» والشرطة بمنطقة حوض الوقف شمال شرق بعقوبة، عن مقتل إرهابيين اثنين.