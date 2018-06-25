واشنطن ترفض دعم المعارضة ضد النظام بجنوب سوريا

جمال إبراهيم، وكالات (عواصم)
كشف قيادي في إحدى الفصائل السورية المعارضة بجنوب سوريا، أمس، أن الولايات المتحدة أبلغت مسلحي المعارضة برسالة، بأنها لن تتدخل عسكرياً لدعمهم في مواجهة هجوم كبير وشيك تعد له قوات النظام بدعم من قبل روسيا والميليشيات الموالية للأسد، لاستعادة مناطق خارجة عن سيطرتها قرب الأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، في وقت تصاعد فيه القصف المدفعي والجوي لليوم السادس على التوالي، مستهدفاً مواقع المعارضة بمحافظة درعا موقعاً 5 قتلى مدنيين وإصابة العشرات، وأسفر أيضاً عن خروج مستشفى عن الخدمة جنوب البلاد. وجاء القصف النظامي غداة شن روسيا أكثر من 25 غارة جوية، انطلاقاً من قاعدة حميميم باللاذقية، على مناطق المعارضة المسلحة في ريف درعا، وذلك للمرة الأولى التي تقصف فيها المنطقة منذ حوالي عام.
وفيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في جنوب غربي سوريا، وذلك بعد أن صعدت قوات النظام هجومها على مناطق المعارضة، حذر على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، من تشريد آلاف المدنيين الذين يتجه أغلبهم صوب الحدود الأردنية. كما سارع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى التحذير من «تبعات كارثية» على الشعب السوري لتفجر العنف في الجنوب السوري، وشدد على ضرورة احترام اتفاق «خفض التصعيد» بالمنطقة الموقع بوساطة بلاده وروسيا والولايات المتحدة، مضيفاً في تغريدة عبر صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن «المملكة أدت دورها الإنساني كاملاً نحو الأشقاء السوريين، وتتحمل ما هو فوق طاقتها في استقبال اللاجئين وعنايتهم، لكنها لن تتحمل تبعات التصعيد المرتقب ولن تستقبل المزيد».
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وتابعت الرسالة «إننا في حكومة الولايات المتحدة، ندرك الظروف الصعبة التي تواجهونها ومازلنا ننصح الروس والنظام السوري بعدم الإقدام على إجراء عسكري يمثل خرقاً للمنطقة». ودعمت واشنطن الجيش السوري الحر بملايين الدولارات في صورة أسلحة ورواتب خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من 7 سنوات، بموجب برنامج للمساعدات العسكرية تديره وكالة المخابرات المركزية. لكن محللين يعتقدون أن هذه المساعدات انخفضت بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب وقف هذا البرنامج العام الماضي. وذكرت مصادر المعارضة أن طائرات حربية روسية قصفت في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، بلدة خاضعة للمعارضة جنوب غرب البلاد في أول غطاء جوي توفره موسكو لهجوم موسع يشنه جيش الأسد لاستعادة المنطقة. وأكد سكان ومقاتلون أن بلدة بصر الحرير الواقعة شرقي مدينة درعا، تعرضت لعشرين ضربة جوية على الأقل، وإن ضربات أخرى وقعت بعد ذلك مستهدفة سلسلة من المناطق الأخرى التي تسيطر عليها المعارضة فجر أمس.
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