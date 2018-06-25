«أخبار الساعة»: المقاومة السلمية الفلسطينية تفضح وجه إسرائيل القبيح

أبوظبي (وام)
قالت نشرة «أخبار الساعة» إن مسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيون منذ أشهر على وقع الذكرى السبعين لاحتلال فلسطين، وإقامة الكيان الصهيوني، وذلك تذكيراً للعالم بمأساتهم التي مر عليها فعلياً قرن من الزمان منذ وعد بلفور، وبتمسكهم بحقهم في العودة إلى أرضهم التي طردوا وحرموا منها على مدار كل هذه العقود.
وتحت عنوان «المقاومة السلمية في فلسطين والحراك السياسي الدولي»
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وأضافت النشرة الصادرة أمس عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنه في السابق كانت إسرائيل تتحجج بأنها تمارس القوة والعنف ضد الفلسطينيين دفاعا عن النفس، وبسبب المقاومة المسلحة التي تقرها كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، أو لوجود تهديد لحياة جنودها، وكان هناك ما يشبه التفهم لهذا الموقف من قبل بعض القوى في الغرب، ولكن مسيرات العودة غير حزبية ولا فصائلية، ويقوم بها مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، وهي سلمية بامتياز ولا يستخدم فيها أي مظهر من مظاهر القوة أو العنف، اللهم باستثناء الحجارة أحيانا من قبل بعض الشبان الغاضبين من تبجح قوات الاحتلال، وردا على قنص الجنود الإسرائيليين للمتظاهرين بدم بارد.
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وتابعت ثانيا، تجعل هذه المسيرات بسلميتها القضية الفلسطينية حية في نفوس أصحابها، وفي العالم العربي والإسلامي، كما تعيدها إلى واجهة الاهتمام الدولي، بعد أن تراجعت في الأجندات الدولية بسبب أحداث ما سمي الربيع العربي.
وأضافت ثالثا، وحدت المسيرات الموقف الفلسطيني إلى حد ما، وربما تساعد على تحقيق المصالحة التي تحاول جمهورية مصر العربية جاهدة وبدعم عربي وإسلامي واضح المضي بها قدما.