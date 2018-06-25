غارات على فلول الإرهابيين الهاربين من «الهلال النفطي»

طرابلس (وكالات)

شنت طائرات القوات الجوية الليبية، أمس، أربع غارات على مواقع الإرهابيين الفارين من منطقة الهلال النفطي وكبدتهم خسائر فادحة، وفق ما ذكرت غرفة عمليات القوات الجوية الليبية بالمنطقة الوسطى.

واستهدفت الغارات معاقل للإرهابيين في منطقة قلعة السدادة شمال شرقي بلدة بني وليد، بعد أيام من تمكن الجيش الوطني الليبي من طردهم من ميناءي السدرة وراس لانوف. وجاء في تصريح رسمي لغرفة عمليات القوات الجوية الليبية بالمنطقة الوسطى أن «القوات الجوية شنت أربع غارات ناجحة على مواقع الفلول في منطقة قلعة السدادة شمال شرقي بلدة بني وليد وكبدتهم خسائر فادحة».

وذكرت القوات الجوية الليبية أن الغارات «جاءت تنفيذاً للعمليات القتالية الخاصة بمطاردة فلول الإرهابيين الهاربين من الهلال النفطي»، وأضافت أن الطائرات «عادت إلى قواعدها بسلام».

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، لـ«سكاي نيوز عربية»، الخميس، عن استعادة القوات المسلحة السيطرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف من أيدي الميليشيات المتشددة.