إنقاذ 97 مهاجراً شمال زليتن الليبية

طرابلس (د ب أ)

نفذت دورية تابعة لحرس السواحل الليبي عملية إنقاذ لقارب مطاطي شمالي مدينة «زليتن» الواقعة على بعد 150 كيلومتراً شرق طرابلس.

وأفاد مكتب الإعلام بالبحرية الليبية بقيام الزورق «راس اجدير» التابع لقطاع طرابلس بإنقاذ 97 مهاجراً غير قانوني، بينهم 22 امرأة و26 طفلاً، موضحاً أن معظم المهاجرين من جنسيات أفريقية.

وأكد المكتب نقل جميع المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، وتسليمهم لمركز إيواء طريق السكة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. من جهة أخرى، أعلن «الهلال الأحمر» الليبي انتشال جثتين لمهاجرين غير قانونيين من سواحل منطقة الماية بالقرب من جنزور في الضاحية الغربية من طرابلس.