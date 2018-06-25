الأمير ويليام يصل الأردن في مستهل جولة بالمنطقة

عمان (د ب أ)

وصل الأمير البريطاني ويليام، أمس، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة تستمر يومين، تأتي ضمن جولة تشمل أيضاً إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وكان في استقباله بمطار ماركا شمال شرقي عمان، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله. ومن المقرر أن يزور ويليام في وقت لاحق «فاب لاب»، وهي مبادرة لدعم رواد الأعمال من الشباب.

كما سيزور دوق كامبريدج اليوم مدينة جرش التاريخية، حيث من المتوقع أن يلتقي مجموعة من الشباب الأردنيين واللاجئين السوريين في إطار برنامج يدعمه صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي القوات البريطانية المتمركزة في المملكة.

وتتضمن جولة ويليام أول زيارة رسمية للأراضي الفلسطينية، يقوم بها أحد أفراد العائلة البريطانية المالكة باسم الحكومة.