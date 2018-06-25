«المصريين الأحرار»: قطر مستمرة في دعم الإرهاب



تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 القاهرة (وكالات) أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا، أن قطر تدفع ملايين الدولارات لمنظمات ووسائل إعلام أجنبية، من أجل تحسين صورتها أمام العالم، بعد تورطها الفاضح في دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة. وقال في بيان، إن قطر تدعم الإرهاب ضد المنطقة العربية بالكامل وتحتمي بمخابرات دول أجنبية، ولكن دعمها للإرهاب أصبح مفضوحا للجميع، مطالباً بضرورة تحرك الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتحجيم الدور القطري الداعم للإرهاب، موضحاً أن تحركات نظام الحمدين لن تنجح وسيكون مصيرها الفشل.