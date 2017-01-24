جامبيا: اتهام جامع بإفراغ الخزينة

دكار (أ ف ب)

اتهم أحد مستشاري الرئيس الجامبي الجديد اداما بارو أمس الرئيس السابق يحيى جامع بسرقة ملايين الدولارات من خزائن الدولة، بينما تقوم بعثة عسكرية من مجموعة غرب أفريقيا بالانتشار «لتأمين» أراضي البلاد. وقال ماي فاتي أحد أقرب مستشاري رئيس الدولة الجامبية الجديد الذي ما زال في دكار، حيث أدى القسم الخميس «مع تولينا السلطة تبدو جامبيا في محنة مالية». وأضاف «الخزائن فارغة عملياً». وأوضح أنه «خلال أسبوعين تم سحب 500 مليون دالاسي» من قبل جامع، أي حوالي 11 مليون يورو.

من جهته، أكد بارو الذي يقيم في العاصمة السنغالية دكار منذ منتصف يناير، أنه يأمل في العودة «في أقرب وقت ممكن»، كما قال فاتي في مؤتمر صحفي. وأضاف «لكن الوضع الأمني في جامبيا ما زال هشاً».

وتلا فاتي إعلاناً يعبر فيه بارو عن الأمل في «أن تبقى» قوات بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «في جامبيا حتى إعادة الوضع العام على صعيد الأمن الشامل إلى نصابه». ولا تزال جامبيا تنتظر الإعلان عن موعد عودة رئيسها الجديد الذي يطالب بضمانات أمنية وباستمرار العملية الأفريقية رغم رحيل يحيى جامع.