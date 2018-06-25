ضاحي خلفان: عملاء قطر يسبونها في الباطن



تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في تغريدات على «تويتر» أمس: «إن نظام الحمدين خطط للإطاحة بالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، فظل معلقاً بين السماء الأرض في كل المجالات لا يقترب منه أحد، ويواجه عقبات في البلد». وأضاف «خطط تنظيم الحمدين للإضرار بالدول العربية، ونجح لفترة ما من الزمن نجاحاً كبيراً.. وحين وصل الأمر إلى مصر والسعودية والإمارات كانت الدول الثلاث على قلب رجل واحد ووقفت ضد تنظيم الحمدين المشبوه، وبدأت في محاربته، وسيظل الوضع هكذا مقاطعة تنظيم الإرهاب». وتابع قائلاً «كل الدول اليوم تتعامل مع قطر اليوم بحذر شديد مشحون بالشكوك وعدم الثقة فيها.. حتى العملاء الذين تشتريهم يمدحونها في الظاهر ويسبونها في الباطن».