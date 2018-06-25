ابن سحيم: نظام تميم سيأتي يومه مهما طال الزمن



تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) شن المعارض القطري سلطان بن سحيم آل ثاني، أمس، هجوماً حاداً على نظام تميم بن حمد لإساءاته المستمرة ضد الدول العربية ومغامراته وحماقاته، مؤكداً أن هذا النظام سيأتي يومه وإن طال الزمن. وقال ابن سحيم في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إساءة مستمرة للشعوب العربية بإقحام الرياضة في السياسة.. تحريض على استقرار الدول، والبحث عن الفوضى.. استغلال المال القطري من أجل مغامرات وحماقات.. ماذا بقي بعد من إجرام النظام القطري؟!.. من تلاعب بالشعب القطري سيأتي يومه وإن طال الزمن».